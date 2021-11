Nijpend gebrek aan dierenartsen laat sporen na in Achterhoek: ‘Midden in de nacht een half uur rijden met doodzieke hond’

Het was flink schrikken voor Anneke Willemsen (40) uit Baak. Nadat haar shih tzu Lowie (5) ’s middags een stukje plastic had opgegeten, begon het dier vlak voor het slapengaan te piepen van de pijn. In paniek belde ze haar dierenarts. Maar in plaats van de vertrouwde stem van de veterinair, hoorde ze via een bandje dat ze na 22.00 uur voor spoedgevallen elders moest zijn.



,,Ik werd doorverwezen naar een groot dierenziekenhuis. In Arnhem!”, vertelt Willemsen. ,,Ik geloofde mijn oren niet. Vanuit Baak is dat ruim een half uur rijden. Midden in de nacht, met een doodzieke hond!”