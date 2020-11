Nijverdal treurt om overleden caissière: ‘We gingen expres altijd bij kassa 2 in de rij’

Toch nog bijstands­uit­ke­ring Oude IJssel­streek: plan voor arbeidscon­tract vastgelo­pen

2 november ULFT - Uitkeringsgerechtigden in de gemeente Oude IJsselstreek krijgen ook na 1 januari een bijstandsuitkering. Het plan van de gemeente om in plaats van een uitkering een arbeidscontract aan te bieden is voorlopig vastgelopen. Wel start de gemeente na de jaarwisseling met een bedrijf op het gebied van loopbaanbegeleiding: Stoer.