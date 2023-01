Noem me naïef, maar ik denk dat we lief moeten zijn voor elkaar

AZSV houdt stand na snelle rode kaart Jonathan Goosen, DZC’68 onderuit in Bennekom

AZSV houdt met tien man stand bij Berkum (1-1), DZC'68 terecht onderuit in Bennekom (2-0) en AVW'66 heeft na 3-1 zege op DVOV tweede plek in 3E in het vizier.

21 januari