(Nog) amper scheuren in Achterhoekse huizen

Of de bouw van een Cultuur­kwar­tier in Winters­wijk haalbaar is, wordt binnenkort duidelijk

16:30 WINTERSWIJK - Het plan voor realisatie van het Cultuurkwartier Boogie Woogie aan het Weurden in Winterswijk wordt deze maand of begin volgend jaar aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Daarna spreekt de gemeenteraad zich uit over het plan.