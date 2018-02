Nooit meer contant betalen in de bus

Hoewel op een enkele bus contant afrekenen nu nog kan, wil Arriva dat vanaf 1 april geen geld meer aanwezig is in de bus. De streekbussen zijn inmiddels bijna allemaal klaar voor dit ' cashloos betalen '; er zijn pinapparaten ingebouwd, waar je alleen nog maar je pinpas of creditcard voor hoeft te houden om je ticket af te rekenen.

Overvallen

Hoewel in de Achterhoek en Rivierenland geen buschauffeurs zijn beroofd, verdwijnt ook hier het geld uit de streekbus. Zo wordt voorkomen dat ook chauffeurs in deze regio's slachtoffer worden van een beroving. Gelderland is de laatste vervoersregio waar deze operatie wordt doorgevoerd, nadat reizigers eerder al in Drechtsteden en Friesland niet meer met munt- of briefgeld een buskaart konden betalen.



Vanwege de inbouwkosten van het nieuwe betaalsysteem werd in Brabant een kaartje 15 tot 20 cent duurder, maar volgens Breng is dat in hun streekbussen niet het geval. Arriva kon nog niet aangeven of hun buskaartjes duurder worden.