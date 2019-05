Nooit te oud voor Normaal: Jan (87) en Dina (85) gaan Hemelvaartsdag voor het eerst høken

,,Je moet alles een keer proberen”, zegt Dina Amtink als ze het bezoek een schoteltje met rabarbercake voorhoudt. We zitten in een knusse boerderij in Barchem. Dina woont er al haar hele leven. Een groot deel daarvan samen met Jan.



,,Ik ben er later bij ingetrokken, zo ging dat in die tijd”, zegt echtgenoot Jan Amtink.



Dina’s woorden hadden betrekking op de zoete lekkernij-van-eigen-tuin. Ze hadden óók kunnen slaan op een wonderlijke primeur: donderdag bezoeken de twee het concert van boerenrockgroep Normaal in Lochem. Het is voor het eerst ooit dat ze de band live zien spelen. Dochter Joke Regelink, zelf Normaal-fan van het eerste uur, heeft het geregeld. Kaartjes kopen ging niet meer, het concert was uitverkocht.