Normaal bestormt Top 2000 dankzij actievoerende boeren, ‘polonaise’ op de boerderij

DIDAM /HUMMELO - ‘We lopen de polonaise hier’, is de eerste reactie van boerin Karolien Hupkes uit Didam op de topnotering die de Achterhoekse band Normaal in de Top 2000 dankzij haar en haar kompanen van Agro NL heeft gehaald.

Het is met dank aan deze boerenbelangenclub dat het nummer De Boer Dat Is De Keerl met stip op plek 9 in de bekendste eindejaarslijst van Nederland belandt.



Met inzet van sociale media wist Agro NL, een groep die op wil komen voor het imago en de belangen van de boer, massa’s stemmen voor het lijflied van boeren te verwerven waardoor het vanuit het niets de Top 2000 bestormde.



Het was begin november, rond het 65-jarig jubileum van voetbalclub De Graafschap dat het idee ontstond om het nummer landelijke bekendheid te geven via deze speciale actie.



,,Ik ken Bennie wel. We zaten in zijn mancave en legden het idee voor. Hij wilde er gelijk aan meewerken. Een topidee om de boeren te steunen, vond hij het”, aldus Hupkes.

Afsluiting van het jaar van het boerenprotest

Dat 2019- het jaar van de grote boerenprotesten- afgesloten wordt met deze ‘succesvolle actie’ past helemaal, beaamt de Didamse veehoudster. Ze weet nog niet hoeveel stemmen er precies zijn uitgedeeld.



,,De boeren willen we bedanken, maar vooral ook de vele burgers die mee stemden.” Feit is dat Agro NL het succes van De Boer Dat Is De Keerl sowieso nog wil gaan vieren. Of dat in de studio van de Top 2000 in op het Mediapark wordt en de boeren dus massaal op de trekker naar Hilversum gaan?



Hupkes: ,,Plek 9, dat betekent dat het nummer op oudejaarsavond gedraaid gaat worden. Of dat allemaal kan, durf ik nog niet te zeggen. Maar dat we het gaan vieren, is zeker.”



Het nummer De Boer Dat is de Keerl stond nog nooit eerder in de Top 20000. De hoogste notering haalde de Achterhoekse band met haar bekendste hit Oerend Hard. In 2005 schopte dat nummer het tot plek 82.



Sinds 2015 scoorde Normaal ook met het nummer Deurdonderen. Vorig jaar stond dat nummer op plek 243 in de Top 2000. In 2016 debuteerde het Normaal-nummer Alie in de lijst der lijsten. Vorig jaar belandde dat op plek 1010.

Bennie Jolink: ‘Fijne gedachte’