Normaal, Suzan & Freek en Vandenberg: deze regionale artiesten staan in de Top 2000

DOETINCHEM - Ze zijn maar liefst zeven keer vertegenwoordigd in de Top 2000 van NPO Radio 2, het Achterhoekse duo Suzan & Freek. Dat is net zo vaak als de rockers van Normaal.

De Top 2000 is voor velen een eindejaarstraditie. De afgelopen weken kwamen op Facebook tal van stemlijstjes voorbij, met daarop dikwijls inzendingen uit de Achterhoek. Een aantal van die nummers heeft de definitieve lijst gehaald.

Als de ‘lijst der lijsten’ zondag 25 december om 0.00 uur van start gaat, is Normaal de eerste regionale artiest die voorbij komt. De Achterhoekse rockers staan met het nummer Mamma Woar Is Mien Pils op plek 1991. Het is voor het eerst dat het lied in de Top 2000 staat. Normaal is met het nummer Deurdonderen (plek 238) ook de hoogst genoteerde regionale artiest.

In totaal staat Normaal zeven keer in de lijst, net zo vaak als streekgenoten Suzan & Freek. Hun hoogst genoteerde nummer (396) is De Overkant, dat het Achterhoekse duo in 2020 uitbracht samen met Snelle.

Vandenberg

Meer wie goed kijkt, vindt nog een Achterhoekse bijdrage in de Top 2000. Wat te denken van de hardrockers van Vandenberg met onder andere Doetinchemmers Dick Kemper en Bert Heering. Hun hoogste en enige notering is op 1428 gevallen: de internationale tophit Burning Heart.

En laten we dan Bökkers ook maar meenemen. Eigenlijk een echte Twentse band, maar toch ook een beetje van de Achterhoek: Hendrik Jan Bökkers was jarenlang gitarist bij Jovink en de Voederbietels. Bökkers staat twee keer in de lijst, Iederene Hef Een Reden is de hoogste notering op nummer 981.

Bij de Top 2000 is ook gekeken naar de songs waar de meeste stemmen per gemeente op zijn gevallen. Ook in de Achterhoek is Bohemian Rhapsody van Queen veruit het populairste liedje. Alleen in Bronckhorst kreeg Roller Coaster van Danny Vera de meeste stemmen en in Aalten de tranentrekker van Coldplay: Fix You.

Achterhoekse artiesten en nummers in Top 2000:



238. Normaal - Deurdonderen

340. Normaal - Oerend Hard

396. Suzan & Freek ft. Snelle - De Overkant

449. Suzan & Freek - Goud

478. Suzan & Freek - Als Het Avond Is

481. Normaal - De Boer Dat is De Keerl

822. Suzan & Freek - Blauwe Dag

938. Normaal - Ik Bun Moar Een Eenvoudige Boerenlul

981. Bökkers - Iederene Hef Een Reden

1120. Suzan & Freek - Onderweg Naar Later

1171. Normaal - Alie

1277. Suzan & Freek - Dromen In Kleur

1333. Normaal - De Boer Is Troef

1428. Vandenberg - Burning Heart

1518. Suzan & Freek - Weg van Jou

1536. Bökkers - Kold Bloed

1991. Normaal - Mamma Woar Is Mien Pils