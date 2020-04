Normaal treedt woensdag akoestisch op, live te volgen in alle huiskamers

,,We gaan een liedje spelen, akoestisch. Met 1,5 meter afstand. Het gaat goed hier. We hebben goed humeur, zijn nog steeds gezond en we hebben zin an høken”, aldus Jolink.

Zorgen over corona

Jolink geeft wel aan dat de coronacrisis veel met hem doet, ook omdat in zijn familie- en kennissenkring ook mensen ziek zijn geworden van corona of zelfs overleden zijn. ,,Ik maak me ernstig zorgen, ik was niet meer creatief, werd steeds somberder. Dus ik ben gaan prutsen, ontwerpjes voor de coronatijd", zegt hij, terwijl hij een tekening van zijn hand laat zien. ,,Dit is wat je wel kan doen in coronatijd: drinken, eten, seks, muziek en motorrijden. Ondanks dat we bedreigd worden door corona.”