Nostalgie op de Winterswijkse kermis: 75 jaar oude Swing Mill is terug

Verpleeg­kun­di­gen willen ‘hometrai­ner op bed’ bij elkaar lopen: ‘Onze patiënten lopen de échte marathon’

DIDAM - Roy komt uit Didam, Jenny is Apeldoornse. Ze zijn collega’s in ziekenhuis Rijnstate en willen dolgraag dat nierpatiënten meer gaan bewegen. Dus komen de sportfanaten in actie: ze gaan de halve marathon in Enschede lopen.

24 april