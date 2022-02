Notaris, pianist, columnist, kunstschilder en nu ook auteur: duizendpoot Te Lindert schrijft thriller

Muziek maken, sporten, olieverfschilderijen maken (voornamelijk stillevens), columns schrijven voor het driemaandelijkse blad Hessen Contact. De geboren en getogen Varssevelder, die na de middelbare school in Doetinchem in Utrecht rechten studeerde, is een creatieve duizendpoot.



Nu heeft hij zelfs een roman geschreven, Eva in Amerika. De thriller speelt deels in een tijd die hem mateloos interesseert: de Tweede Wereldoorlog. Zijn studeerkamer staat vol met muziekinstrumenten en boeken over geschiedenis. ,,Ik lees eigenlijk alleen maar historische werken, als ik in mijn leven vijf romans heb gelezen is het veel. Wel grappig, inderdaad, dat ik nu zelf fictie heb geschreven.”