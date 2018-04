Nu nog een hoopje, straks een vuurzee

Als een gek werd er gesnoeid de afgelopen weken. Gebeurt traditiegetrouw altijd voor Pasen, al valt het christelijke feest erg vroeg dit jaar. Zaterdag sieren de platte wagens en aanhangers met ladingen bomen en takken het straatbeeld. Allemaal hebben ze dezelfde eindbestemming: het paasvuur. Een fenomeen dat in de regio niet weg te denken is.



Het paasvuur staat symbool voor de verrijzenis van Jezus en een nieuwe start. Daarom moest vroeger alles verbrand worden wat had afgedaan: kapotte klompen, oude legnesten, dat soort werk.



Muzikale omlijsting

Aan het woord 'vreugdevuur' wordt tegenwoordig echter ook een andere lading gegeven. Paasvuren zijn veelal grote evenementen geworden, met een muzikale omlijsting die minstens zo belangrijk is. Bijvoorbeeld in Meddo, waar het Vuurfestival zelfs drie podia heeft. ,,Dit jaar wordt er ook gefeest in een gele opblaasonderzeeër'', vertelt Lilian Schurink van het Vuurfestival, dat vanavond start met De Foute Party van Qmusic. Morgenavond zijn er dj's en bands. ,,Maar we laten het paasvuur wel centraal staan’’, benadrukt Schurink. ,,Bij het ontsteken van het vuur hebben we een grote openingsshow.’’



Waar in Meddo de bult zo hoog mogelijk moet worden - 'Zeker rond de 16 meter' - kijken ze in Azewijn niet op een metertje meer of minder. ,,8 meter is hoog genoeg’’, vindt Dik-Jaap Wentink van de organiserende carnavalsvereniging De Vossenjagers. Omdat er in Azewijn niet zoveel te beleven viel, besloot De Vossenjagers zeven jaar geleden een paasvuur te maken. Het begon gekscherend, maar is wel een blijvertje geworden. Wentink wil het wel kleinschalig houden. ,,Als we quitte draaien, is het goed.’’



Meddo denkt groter. Het Vuurfestival heeft maar liefst 50 vrijwilligers in touw. Die zullen al roulerend de wacht houden in de nachtelijke uurtjes. ,,We slapen in een caravan’’, zegt Schurink lachend. Aan geïnteresseerden geen gebrek in Meddo. ,,Iedereen zit vol energie.’’