Nu nog terrasweer, straks nachtvorst in Oost-Nederland

Het is nu nauwelijks voor te stellen, maar overmorgen kunnen we er niet meer zonder jas op uit. En zeker niet in t-shirt. Weeronline voorziet een enorme dip in de temperatuur. Maximaal 11 graden wordt het woensdag overdag, zo’n tien graden minder dan vandaag en gisteren. Ook waait er een koude oosten- tot noordoostenwind. En er komt nachtvorst. Volgens Van Wezel geldt: hoe oostelijker in het land, hoe kouder de nacht. ,,Vooral in de Achterhoek en Twente zien we ’s nachts vorst.”