Oeps, de camera staat nog aan! Pijnlijke uitglijder legt vergrootglas op ‘illegaal’ mediabeleid burgemeester Lochem

,,Dan ben je van de radio en organiseer je een slechte verbinding’’, zegt de Lochemse burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Lachend valt de gemeentelijke juridisch adviseur Veronique Vroege hem bij. ,,Dan weet-ie het (audio)knopje ook niet te vinden.’’



Blikman wil namens de lokale omroep Radio Ideaal uit buurgemeente Bronckhorst graag een zendvergunning in Lochem. Via een videoverbinding draagt hij een doortimmerd betoog voor aan de raadsleden van Lochem. Maar het geluid kraakt en lang niet alles is goed te verstaan.



Van ‘t Erve en Vroege, die geen voorstander zijn van de zender in Lochem, kunnen enig leedvermaak na de vergadering niet onderdrukken. Wat ze niet weten is dat de camera en microfoon van Vroege nog aan staan. De raadsleden zijn al uitgelogd maar Blikman hoort het wél en maakt er een opname van.