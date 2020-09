OM wil hele gezin van ex-vastgoedbaas de cel in: ‘De familie kwam vast te zitten in hun eigen web van leugens’

Zijn vrouw en kinderen moeten volgens justitie ook de gevangenis in vanwege de fraude. ,,De familie kwam vast te zitten in hun eigen web van leugens.”



Dat blijkt uit de inhoudelijke behandeling in het omvangrijke proces ‘Maruoka’, dat deze week dient voor de rechtbank in Den Bosch.



De hoofdverdachte van de valsheid in geschrifte is Ger Visser, hij moet als het aan het OM ligt vier jaar de cel in met aftrek van drie maanden voorarrest. ,,Ger Visser wordt gezien als de kwade genius en leider van de familie. Hij is hard van zijn voetstuk gevallen in een beerput van list en bedrog”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.