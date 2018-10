Omgekomen fietser is 78-jarige inwoner van Lochem

Heemraad Frank Wissink: 'Mijn werk bij het waterschap is nog niet af'

12:04 STOKKUM/ DOETINCHEM - Frank Wissink (58) is opnieuw verkozen tot lijsttrekker van het CDA voor de verkiezingen bij Waterschap Rijn en IJssel. Wissink, die woont in Stokkum, is sinds 2015 heemraad bij dit waterschap en wil zijn werk graag voortzetten.