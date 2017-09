Omstreden kippenstal van Tieltjes in Halle-Heide mag blijven

Dode merels in Achterhoek en Twente gemeld

11:48 ENSCHEDE - In de Achterhoek en Twente zijn de afgelopen weken verscheidene dode merels gemeld die mogelijk slachtoffer van het usutuvirus zijn. Na het vaststellen van het virus bij meerdere dode merels door het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht, vermoedt het Nederlandse Vogeltrekstation in Wageningen dat er opnieuw sprake is van een epidemie onder merels.