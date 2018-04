Onderduikmuseum mag verzetskruis van Jan Tolkamp laten zien

Jan Tolkamp, bedrijfsleider op boerderij Korten in IJzerlo, werd zondag 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de Westerkerk in Aalten. De Duitsers hebben diezelfde ochtend ook toegeslagen in de Christelijk Gereformeerde kerk in Aalten. In totaal werden 48 mannen opgepakt en via de Koepel in Arnhem kwamen zij in kamp Amersfoort terecht. Een groot aantal mannen kon na korte tijd het kamp verlaten. Zij werden tewerkgesteld bij bij boeren of in fabrieken in Duitsland. Anderen kwamen in kampen terecht. Enkelen overleefden het niet.