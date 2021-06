Ondernemer ontloopt sluiting werkplaats na vondst aceton en harddrugs bij huurder

HENGELO - Een ondernemer in Hengelo heeft een waarschuwing gekregen nadat voor de tweede keer in een half jaar tijd geestverruimende middelen zijn gevonden in zijn pand. Agenten vonden het spul in een deel van het gebouw dat hij al jaren heeft verhuurd aan een 42-jarige man uit Letland, die vanuit hier een webshop runt in voedings- en genotmiddelen.

De middelen zijn gevonden bij een controle begin vorige maand in het pand aan de Molenenk. Het gaat om zogeheten ‘legal highs’, producten die worden gemaakt van bijvoorbeeld kruiden- en zadenmengsels en die het effect van harddrugs nabootsen.



Het was de tweede keer dat deze middelen hier zijn gevonden, na de eerste keer in december. Destijds bleek uit analyse door het NFI, dat in die middelen een kleine hoeveelheid DMT vermengd zat. Dat is een harddrug die bij gebruik zorgt voor een heftige trip.

Ruim 250 liter aceton

In december is ook nog eens ruim 250 liter aceton gevonden. Dat oplosmiddel is vooral bekend als nagellakremover, maar wordt door drugscriminelen ook gebruikt in cocaïnewasserijen en als grondstof bij het maken van xtc-pillen. Of de chemicaliën daarvoor bedoeld waren, is niet duidelijk. Zowel de aceton als de geestverruimende middelen zijn in beslag genomen.

De politie en de gemeente Bronckhorst, die de controle samen uitvoeren, benadrukken dat de ondernemer van wie het pand is niets te verwijten is in deze zaak. Hij controleerde het verhuurde deel regelmatig en heeft bijvoorbeeld ook bedrijfsgegevens van de huurder gecheckt. Daarbij was alles in orde.

Waarschuwing voor ondernemer

De ondernemer mag zijn werkplaats daarom gewoon blijven gebruiken. Er is hem nu alleen een waarschuwing opgelegd: als binnen vijf jaar opnieuw een overtreding van de Opiumwet wordt geconstateerd in zijn pand, gaat dat wel op slot.

De politie heeft het onderzoek inmiddels afgerond en er is niemand gearresteerd. De getroffen ondernemer heeft het huurcontract met de Let ontbonden en weet nog niet wat hij gaat doen met het nu leegstaande deel van zijn pand.