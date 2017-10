Ondernemers langs de grens vrezen trek naar Duitsland door btw-verhoging

Supermarkten maken zich 'absoluut zorgen' over het duurder worden van levensmiddelen in Nederland, vergeleken met die bij de oosterburen. Benzine en sommige voedingsmiddelen zoals vlees zijn daar al goedkoper. ,,De btw-verhoging zullen we moeten doorberekenen in onze prijzen. Daardoor hebben mensen in de grensregio nog een reden om in Duitsland te gaan winkelen’’, zegt directeur Marc Jansen van CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten.