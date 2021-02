Ondernemers Winterswijk luiden noodklok: ‘Winkels moeten open!’

Toeristi­sche piek in een diep dal: Achterhoek­se recreatie­wo­nin­gen in trek

19 februari EIBERGEN/ BORCULO - Het is druk op vakantieparken. Thuiswerkers van ‘driehoog achter’ kunnen werken achter de laptop in de Achterhoek afwisselen met wandelen. Maar voor de toeristische sector is het slechts een druppel op de gloeiende plaat, zegt directeur Manuel Hezeman van Achterhoek Toerisme.