Onderzoek naar gevaarlijke rotonde Energieweg in Doetinchem

Natuurge­nie­ter (75) schenkt nieuw zitbankje bij bosven: ‘Ik miste mijn rustpuntje’

24 juni ZELHEM/HENGELO - Met een kleine ceremonie op een geliefd plekje in het bos van landgoed De Hoenderkamp is woensdagmiddag een degelijke eikenhouten zitbank in gebruik genomen. Het bankje is geschonken door fervent wandelaar Peet Hopmans, een geste als corona-alternatief voor een verjaardagsfeest.