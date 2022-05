Onenigheid over wethouderspost: Van Schriek stopt als fractievoorzitter bij Lokaal Belang Montferland

Brandweer en boswachter vanwege droogte alert op natuurbran­den: regen is welkom

LOERBEEK - De regenbuien van maandagmiddag in de regio waren zeer welkom, maar daarmee is de droogte nog lang niet verholpen. De brandweer is alert op bosbranden, zeker nadat zondagmiddag in Loerbeek een vermoedelijk spontaan brandje ontstond.

17 mei