'Ongeluk zandafgraving vond plaats tijdens reparatiewerkzaamheden'

Slachtoffers grindongeluk zijn man (42) uit Azewijn en in Duitsland wonende Nederlander

10:39 ISSELBURG - Beide slachtoffers die dinsdag zijn bedolven onder schuivend grind bij de afgraving in Isselburg, zijn gevonden. Hun identiteit is nu ook met zekerheid vastgesteld. Het gaat om een 42-jarige man uit Azewijn en een Nederlandse man van 52, die woont in Isselburg.