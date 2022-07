Ontmoetingsplek en informatiepunt in 's-Heerenberg-Oost; 400 nieuwe woningen op de rol

update/met video Tankwagen met bijtende stof weggehaald bij afgrond; hotel mag na halve dag weer open

ZEDDAM - Een tankwagen gevuld met een bijtende stof is vrijdagochtend van een oprit gegleden en vast komen te zitten bij hotel Het Montferland in Zeddam. Het hotel, dat op dat moment zo'n twintig gasten had, is uit voorzorg ontruimd. Aan het begin van de avond was de vrachtwagen geborgen en kon het hotel weer open.

1 juli