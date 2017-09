Ontsnapte wolf loopt nog altijd los in wildpark

Dat meldt het Duitse wildpark via Facebook, begeleid door een aantal foto's van de wolvin bij het hek van haar verblijf. Daar sprong zij dinsdag overheen, toen zij op transport gezet zou worden naar een ander wildpark. De schokken die zij daarbij kreeg – er lopen stroomdraden over het hek – negeerde zij daarbij volledig.



Het park vond de jonge wolvin na een dag intensief zoeken dinsdagavond terug. Zij had het 56 hectare grote park zelf niet verlaten. De beheerders en dierenverzorgers deden er vervolgens alles aan haar terug het verblijf in te krijgen. Echter mislukte het meerdere malen haar te verdoven, in een vangkooi met vlees liet zij zich niet lokken en van de geïmproviseerde brug naar haar verblijf heeft zij geen gebruik gemaakt.