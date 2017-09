Ontsnapte wolvin van wildpark bij Gendringen doodgeschoten

DZC'68 geeft Longa'30 pak slaag

16 september LICHTENVOORDE - Zaterdageersteklasser DZC'68 uit Doetinchem is in het bekertoernooi winnaar geworden in poule 81. In Lichtenvoorde werd Longa'30 zaterdagavond te kijk gezet: 0-4 . Beide ploegen waren al geplaatst voor de volgende bekerronde.