‘Onze’ lobbyist tegen de Noordtak: ‘Het voelt als David tegen Goliath, maar we weten wie er won. Toch?’

Wie de landelijke pers in de gaten houdt, ziet iets opmerkelijks: tot twee keer toe (zaterdag in het Financieel Dagblad (FD) en maandag in de Volkskrant) staan er artikelen in over de Noordtak en met name het verzet daartegen vanuit de Achterhoek. Trouw heeft hierover een verhaal klaarliggen dat vermoedelijk deze donderdag of vrijdag in de krant staat.



Alsof dat nog niet genoeg is, ontving Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Board, maandag ook nog eens hoog bezoek op het stadhuis in de persoon van staatssecretaris Vivianne Heijnen. Zij is geschrokken van alle commotie in de Achterhoek, zei ze.