Ook in Rees was het pure geluk alleen iets voor dwazen

Op dit moment wordt er in Brussel door wereldleiders vergaderd over de toekomst – of het lot – van de wereld. Afgelopen week zaten De Glazenbol en ik nog samen op een terras in Amsterdam. Hij in de schaduw, ik in de zon. Half als grap, half serieus vroeg ik hem toen: ,,Ga je mee naar Canada als de pleuris uitbreekt?”