Oorlog brengt nog altijd emoties boven bij Doetinchemse Engelman Bill (95)

Brinksma's uit Hummelo prediken passie voor paarden

14:06 HUMMELO - Garm Brinksma startte in 1965 hobbymatig met pony's, een weitje en later een stal in Hummelo. Ruim vijf decennia later is er een boek verschenen over de historie van manege Groot-Zande in, de rol in de hippische wereld én de nazaten van de oprichter.