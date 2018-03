Oorlogsgranaat gevonden in asbestspeeltuin in Dinxperlo

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de granaat naar een speciaal daarvoor ingerichte ploflocatie gebracht aan de Sondernweg in Aalten.



De grond onder de speeltuin wordt deze weken afgegraven, omdat er asbest in aangetroffen is. Eerder was al bekend dat er mogelijk ook explosieven in de grond lagen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied is tijdens de oorlog flink getroffen door bombardementen. Tijdens het schoonmaken van de grond loopt daarom altijd iemand met een metaaldetector mee. Ook is de graafmachine extra beveiligd.



De granaat die vrijdagochtend gevonden is, is een 'klein' exemplaar. Het is overigens wel de eerste granaat die daar aangetroffen is.