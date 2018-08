Op de herdenking drinkt iedereen uit het flesje van Gerben

ZUTPHEN - Het had een vrolijk en energiek weerzien moeten worden na een zwoele zomervakantie. Maar woensdagmiddag werd in een afgeladen aula van het Isendoorn College in Warnsveld de tijd teruggedraaid. Om het verleden leven van de in El Salvador omgekomen sportdocent Gerben Eskes (28) te herdenken.

Enkele leerlingen spelen en zingen Tears in Heaven van Eric Clapton. Op een grote beamer worden foto's van een breeduit lachende Gerben getoond. Armen gaan over schouders, troost zit in het gedeelde verdriet. Docenten en leerlingen weten: hier komen geen nieuwe foto's van Gerben meer bij.

Quote Helaas kan ik hem nooit meer terugpak­ken Bente Hoppenreijs (17) Van een talentvolle ster werd de Zutphenaar een rijzende ster, aldus rector Erwin Lutteke. En een reizende, blijkt deze middag. Met zijn vriendin Anouk wilde hij de wereld ontdekken. En met zijn leerlingen trok hij naar ski-oorden. Tijdens zomervakanties keek hij al uit naar de jaarlijkse skitrip met ‘het Skisendoorn’.

Gotcha

Bente Hoppenreijs (17) ging met zo'n wintersportreis mee en werd het doelwit van Gerben, vertelt ze in de aula. „Gerben en ik zijn allebei super fanatiek. Na een dag sporten moest ik huilen van de pijn en voelde ik een hand op mijn schouder. Ik dacht dat hij medelijden had. Gotcha, zei hij. Hij liet me lachen, zelfs bij -20 in de sneeuw. Helaas kan ik hem nooit meer terugpakken.”

Volledig scherm Het domein van Gerben: de sporthal © Marina Popova

Er klinkt een ingetogen lach als Bente haar verhaal vertelt. En zo gaat het vaker. Gerben was immers een lolbroek, daar horen vrolijke verhalen bij. En hij was een ijdeltuit die met een Swiffer door de sporthal trok voor de gymles. En een verbinder. Bracht collega's met elkaar in contact.

Sporthal

Gerben kan vanuit de hemel trots zijn op de termen die tijdens de herdenkingsdienst werden gebruikt. En ook even verderop, in zijn domein: de sporthal. Waar op een dikke landingsmat (instructie)video's van Gerben worden getoond. De springkasten werden nu eens niet gebruikt om overheen te springen, maar als decorstukken waar kleurrijke bossen bloemen op liggen te rusten. In een hoekje staan zitbanken en vinden zijn directe sportcollega's een schouder om op te huilen.