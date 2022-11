Op het platteland heelt de tijd geen wonden

met video Crowdfun­ding voor uitvaart van jongetje (2) uit Doesburg: ‘Voor onze kleine engel’

DOESBURG - De ouders van het 2-jarige jongetje dat vrijdag verdronk in een vijver in Doesburg, kunnen geen uitvaart voor hun zoontje betalen. Daarom is een familielid een crowdfundingsactie begonnen op internet. Doel is om 2000 euro in te zamelen.

7 november