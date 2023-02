Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Noortje van Middelkoop en Harm Hoeve treden op in de Willem Hendrik Zwart Hal in Lemelerveld. © Eigen foto Huetink

CONCERT

Winterklanken

Organist Harm Hoeve en panfluitist Noortje van Middelkoop geven zaterdag een klassiek concert in de Willem Hendrik Zwart Hal in Lemelerveld. Het dynamische orgelspel van Hoeve neemt het publiek mee naar integere momenten en hoogtepunten. Afgewisseld met de klanken van de betoverende panfluit. Beiden spelen werk van Tsjaikovski en Beethoven. Aanvang 15.00 uur.

Volledig scherm Familievoorstelling De scheepsjongens van Bontekoe © RV

THEATER

De scheepsjongens van Bontekoe

Na Oorlogswinter is theatergroep De Jonge Honden terug met De scheepsjongens van Bontekoe. De spannende familievoorstelling is vrijdag, zaterdag en zondag te zien in Schouwburg Odeon in Zwolle. Het verhaal gaat over drie vrienden die met het schip de Nieuw Hoorn naar Oost-Indië varen. Maar onderweg gaat het mis. Verschillende aanvangstijden.

Volledig scherm Scène Renoir en zijn muze Andrée. © Filmdepot

FILM

Renoir

Terug naar 1915 en wel in filmhuis de Janscoop in Lochem. Daar draait zaterdag de film Renoir. Het verhaal speelt zich af aan de Côte d’Azur in Frankrijk, waar in de nadagen van zijn leven schilder Auguste Renoir gekweld door het verlies van zijn vrouw. Tot het jonge meisje Andrée zijn wereld betreedt. Het wordt zijn laatste model. Aanvang 20.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. In de schaapskooi in Heerde kun je op kraamvisite © Ruben Schipper Fotografie

KRAAMVISITE

Lammetjes kijken

Ze zijn er, de eerste schattige lammetjes. Om alvast van het voorjaarsgeluk te genieten, laat schaapskooi Epe-Heerde deze zaterdag bezoekers toe. De pasgeboren lammeren zijn van dichtbij te bekijken. Adopteren kan ook. Dan mag je zelfs je eigen lammetje knuffelen. Als alle schapen zijn bevallen, volgt op 18 maart Lammetjesdag voor iedereen. Aanvang 13.30 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. In het oosten van Nederland zijn dit weekend diverse carnavalsoptochten. © Frans Paalman

CARNAVAL

Sallandse Carnavalsoptocht

In meerdere plaatsen barst dit weekend het carnavalsfeest los. Hierbij horen natuurlijk de grote bontkleurige optochten. Die zijn op zaterdag te zien in Holten, Klarenbeek, Zwolle, Heino en Olst. De Grote Sallandse Carnavalsoptocht is op zondag in Raalte en begint om 13.00 uur. Hieraan doen ook veel wagens uit andere plaatsen mee.