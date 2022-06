Openluchttheater Eibergen in afwachting van Amerikaanse Earth, Wind & Fire-tournee: ‘Het is de kunst het sfeervol te houden’

Oud-raads­lid, schrijver en journalist Bernhard Harfster­kamp uit Winters­wijk overleden

WINTERSWIJK - De bekende, regionale schrijver en journalist Bernhard Harfsterkamp uit Winterswijk is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar toch komt zijn overlijden als een verrassing. Vier dagen geleden nog was hij actief op Twitter.

7 juni