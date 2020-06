Opgepakte pedofiele broers uit Haaksbergen wisten van elkaar niet dat ze met kinderporno bezig waren

Michiel Gerlagh opvolger Sarien Shkolnik bij Graafschap College

16:46 DOETINCHEM - Michiel Gerlagh is de nieuwe bestuurder van ROC Graafschap College in Doetinchem. Gerlagh (geboren in 1970) volgt 1 september Sarien Shkolnik op, die na vijftien dienstjaren begin juli afscheid neemt van de Achterhoekse mbo met vestigingen in Doetinchem, Winterswijk en Groenlo.