Opgepakte verdachte overval op bejaard paar in Neede is jongen van 17

live On­tucht-tand­arts hoort zes maanden cel eisen

13:56 Een kusje hier, een hand op de bil daar, opmerkingen als 'Zo, jij hebt een goed lijf' of 'Geef mij eens een kus'. Het was altijd oppassen geblazen voor vrouwelijke patiënten van orthodontist Jahid en tandarts Jamrad, in hun praktijken in Deventer en het Achterhoekse Halle. Dat beeld ontstaat uit het dossier van Inspectie voor Gezondheidszorg.