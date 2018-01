Opnieuw oppassen op de weg: nu kan het weer glad worden

Kamperman zet strijd voort bij Tweede Kamer

18 januari GROENLO - Hans Kamperman zet een volgende stap in zijn strijd om hennep uit de opiumwet te krijgen. De zonder straf veroordeelde Grollenaar voor het in bezit hebben van wiet, die in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van de rechter, gaat volgende week bij de Tweede Kamer folders over het gebruik van medicinale wietolie uitdelen aan de leden van de Tweede Kamer.