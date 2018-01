Opnieuw poging tot Achterhoekse munt

DOETINCHEM - Er wordt vanuit Doetinchem opnieuw een poging ondernomen om een Achterhoeks betaalmiddel te realiseren. Dit zou moeten gebeuren onder de paraplu van Circuit Nederland, dat op meer plaatsen in het land - waaronder Wageningen - een lokaal betaalmiddel is gestart.

,,We willen een Doetinchemse of Achterhoekse euro creëren’’, zegt Trudie ten Doeschate, een van de initiatiefnemers uit Doetinchem. ,,Zo'n munt zou lokaal kunnen worden besteed. Pas na drie maanden wordt het weer een normale euro, die overal is uit te geven. Maar die drie maanden blijft het geld circuleren in de regionale economie.’’

De gedachte achter lokaal en regionaal geld is altijd dezelfde: het geld wordt in de eigen regio besteed en stroomt zo niet naar buiten. De theorie is dat dit goed is voor de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. Als kritiek op een dergelijke munt wordt vaak gezegd dat het 'protectionistisch' is en naar binnen gericht.

Bristol Pound

Wereldwijd zijn er bekende voorbeelden van zoals begin jaren dertig de Wörgl - in het Oostenrijkse stadje Wörgl - en tegenwoordig de Bristol Pound of de Chiemgauer in de buurt van München. De Wörgl was zeer succesvol en hielp het stadje door de crisis totdat de Oostenrijkse overheid ingreep en de munt verbood. De Bristol Pound (vanaf 2011) en de Chiemgauer (vanaf 2003) worden ook als succesvol gezien en bestaan nog altijd.

Circuit Nederland is de paraplu van lokale munten in onder meer Utrecht (Utrechtse euro), Wageningen (Eurijn) en Zwolle (Zwolse pepermunt). Via de lokale munten kunnen ondernemingen elkaar betalen maar kunnen ook consumenten artikelen kopen.

Eerder dit decennium strandde betaalmiddel de 'Achterhoeker' in goede bedoelingen. Meerdere regionale bedrijven zagen er wel wat in en in april 2013 ging er zelfs een gezelschap op studiereis naar Engeland om in havenstad Bristol en de Londense wijk Brixton te onderzoeken hoe daar respectievelijk de Bristol Pound en de Brixton Pound werkten. Wijlen Henk Aalderink, destijds burgemeester van Bronckhorst, voerde april 2013 de delegatie aan.

Met name werkgeversorganisatie VNO/NCW Achterhoek maakte gehakt van het idee om een regionale munt in te voeren naast de euro. 'In het kader van de Europese gedachte is dit geen goed idee', zei Gerrit Pillen, destijds voorzitter. Vanuit de toeristische sector waren er overigens wel positieve geluiden te horen.