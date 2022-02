Opnieuw verlies voor Menzis: ‘Samen voorkomen dat de premie volgend jaar met een tientje stijgt’

Vorig jaar was ook sprake van verlies. Dat had toen vooral te maken met een forse premiestijging. Ook nu speelt de prijs een rol.



Om het verlies van dit jaar op te vangen, gaat het in Wageningen gevestigde Menzis ‘scherper op de kosten zitten’. Zorgaanbieders bij wie Menzis zorg inkoopt, kunnen dat merken. ,,We maken afspraken om de groei van de zorg te beperken. Daar moeten we alert op blijven. Op die manier voorkom je dat de premie volgend jaar met een tientje stijgt. Het is ieders verantwoordelijkheid dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft”, zegt een woordvoerder.

‘Mensen kijken vooral naar prijs'

Het vertrek van 49.000 verzekerden is 2 procent van het totaal aantal mensen dat verzekerd is bij Menzis. Vorig jaar verloor Menzis 144.000 verzekerden, dat was 5 procent.

Gevraagd naar een verklaring voor het tweede verlies op rij, wijst Menzis op de premie. Die steeg vorig jaar met 7 euro. In 2022 is ze met 3,25 euro omhoog gegaan naar 133,25 euro per maand.



,,Mensen kijken vooral naar de prijs. Wat ze ervoor krijgen aan klantenservice, preventie en extra producten, vinden ze minder relevant. Terwijl dat heel belangrijk is. We verbeterden afgelopen jaar de klantbediening sterk en zetten nieuwe producten in de markt”, zegt de woordvoerder.

,,Intern zijn de kosten kritisch tegen het licht gehouden. Wij zouden willen dat vergelijkingssites zoals Independer andere aspecten dan de prijs zwaarder wegen. De verzekeraar die nu op de sites als beste uit de vergelijking komt, profiteert enorm.”

Korting op fysiotherapie

Dat Menzis heeft gesneden in de fysiotherapie speelt waarschijnlijk ook een rol. Het aantal vergoede behandelingen daalde, omdat fysiotherapie in het aanvullende pakket een behoorlijke kostenpost is voor de verzekeraar. ,,Als iemand zes behandelingen krijgt, zie je vaak dat ze alle zes worden benut. We hebben een reductie toegepast. Daar staat tegenover dat fysiotherapie na een ongeval wordt betaald. Dat doet bijna geen enkele verzekeraar.”

Waar de vertrekkende klanten van Menzis heen zijn gegaan, is onbekend. De organisatie Vektis becijferde dat 1,2 miljoen verzekerden zijn gewisseld van verzekeraar tussen 2021 en 2022. Dat is 6,7 procent van alle verzekerden. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen de 6 en 7 procent. Eind april komt Vektis met een nadere analyse.

Premies al jaren omhoog

Menzis vermoedt dat vooral kleinere verzekeraars met gunstige premies spekkoper zijn. ,,Overstappers zijn vaak gezonde mensen met relatief weinig zorgkosten. Ze laten zich leiden door de hoogte van de premie.”

Omdat de zorgkosten in Nederland in absolute zin stijgen, vertonen ook de premies de laatste jaren een opgaande lijn. In 2016 bedroeg de premie bij Menzis 107 euro. Het jaar daarop ging dat omhoog naar 119 euro.