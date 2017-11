Opnieuw vuurwerkverbod in centrum Doetinchem

DOETINCHEM - Het stadscentrum van Doetinchem wordt met oud en nieuw opnieuw een vuurwerkvrije zone. Ook in winkelcentra buiten 'het Ei' en op kinderspeelplaatsen is het met de jaarwisseling verboden vuurwerk af te steken.

,,Er komt geen heksenjacht. Iemand die rustig en met veel plezier een vuurpijl afschiet zal geen bekeuring krijgen’’, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Maar als er klierende jongeren met veel vuurwerk rondhangen in het centrum en ze veroorzaken overlast, is het een ander verhaal. Dan zal de politie eerst vragen of ze weg willen gaan. Doen ze dat niet, dan gaan ze op de bon. Deze verordening geeft de politie de mogelijkheid om op te treden, ook op oudejaarsavond.’’



Bij de kinderspeelplaatsen geldt als argument dat deze aan het eind van de middag en begin van de avond verzamelplekken zijn van jonge jeugd. Dat verhoudt zich volgens het college van B en W slecht met het afsteken van vuurwerk.

Kritiek

Doetinchem kent al sinds 2009 vuurwerkvrije zones. Dit zijn gebieden waar, ook met oud en nieuw, geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de omgeving van het Slingeland Ziekenhuis, van verzorgingshuizen en kinderboerderijen. Het stadscentrum en de winkelcentra hoorden hier aanvankelijk ook bij. De kritiek was destijds dat het verbod, met name in het centrum, niet of nauwelijks werd gehandhaafd.

In 2015 werd landelijk de tijdsspanne waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken verkort. Eerst was het van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Het werd 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Dat betekende dat de vuurwerkperiode niet meer samenviel met de tijd dat de winkels open zijn. Daarop besloot Doetinchem vuurwerk in het centrum en de winkelcentra weer toe te laten.

Brief

Nu wordt dat besluit dus weer teruggedraaid. Aanleiding is onder meer een brief van de ondernemersvereniging van winkelcentrum De Bongerd. De vereniging vroeg daarin om een verbod vanwege de schade en onregelmatigheden van de afgelopen jaarwisselingen.