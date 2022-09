Oproep: moet jij weg uit eigen dorp, omdat er geen woning voor je is?

Zit jij al jaren te wachten op een woning in je eigen dorp? Hoop je nog steeds een stek te bemachtigen nabij je ouderlijk huis en dichtbij vrienden en familie? Of ben je tegen je zin al eerder vertrokken uit je geboorteplaats, omdat er toch niets te vinden was? Of misschien bivakkeer je al tijden bij anderen in de hoop dat er ooit iets in jouw gemeente vrijkomt? Dan is de Gelderlander op zoek naar jou. Mail je verhaal naar: a.liebrand@gelderlander.nl.