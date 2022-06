Organisaties voor cultuur en erfgoed kunnen geld krijgen om ‘toekomstbestendiger’ te worden

Scouting Groenlo hard getroffen door vermoede­lij­ke brandstich­ting: ‘Maar de scouting gaat gewoon door’

,,We hebben geen toiletten en douches meer, al ons gereedschap is weg en ook het buitenmateriaal is in vlammen opgegaan.” Als voorzitter Erwin klein Zeggelink opsomt wat de Scouting in Groenlo allemaal is verloren bij de felle brand op zondagmorgen, is meteen duidelijk dat de vereniging in het vestingstadje hard geraakt is.

6 juni