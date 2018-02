Oud-Doetinchemse houdt Holland Heineken House draaiende in Korea

Met de vracht aan medailles die Team NL de afgelopen dagen al won (elf in totaal na het goud van Jorien ter Mors vandaag), heeft Wesselink nog niet stil gezeten. ,,Elke dag één of meer medailles, dat is natuurlijk super. Want de prestaties hebben wij als één van de weinige dingen niet in de hand’’, weet Wesselink, die tot haar 17de in Doetinchem woonde en nu alweer tien jaar Scheveningen als woonplaats heeft.



De oud-Achterhoekse hoopt nog even druk te blijven, te beginnen morgen met de 10 kilometer in de schaatsarena, op een paar kilometer van het Holland Heineken House in Gangneung. Met een beetje geluk worden dan Sven Kramer en Jorrit Bergsma gehuldigd. En kan Wesselink weer een gouden én zilveren tegel laten maken.