Oud-medewerkers Tuunte bij rechtszaak: 'Als oud vuil aan de kant gezet'

Ze verzamelen zich voor het monumentale rechtbankgebouw, waar de zitting dient over de vraag of het faillissement en de doorstart van de modeketen een vooropgezet plan was. Het heeft veel weg van een reünie, maar de sfeer is allerminst feestelijk. “Heb je al iets nieuws?”, is de meest gestelde vraag.

Geluk

Praktisch alle voormalige personeelsleden van de modeketen, met winkels in onder meer Apeldoorn, Eerbeek, Hardenberg, Zutphen, Lochem, Vorden, Borculo, Harderwijk en Raalte, reageren ontkennend. Belinda Stehr (47) is een uitzondering. Ze kan binnenkort aan de slag bij een bouwmarkt in Enschede. “Ik heb geluk”, zegt de Enschedese die twintig jaar als verkoopster bij Tuunte werkte.

Oud vuil

Net als haar collega’s bleef ze tot de laatste dag voor de doorstart in de winkel. Ze heeft haar jonge opvolger nog ingewerkt, maar dat werd haar pas achteraf duidelijk. “Er is me verteld dat ik een eerlijke kans zou krijgen mijn baan te behouden. Ze hebben ons voor de gek gehouden. We zijn als oud vuil aan de kant gezet.”

Mes in de rug

Karin van Veen (46) uit Losser en Janine Wehring (40) uit Enschede, eveneens met een lang dienstverband bij Tuunte, knikken bevestigend. “Hoe we zijn behandeld, voelt als een mes in je rug. Of de rechter onze baan terug kan geven, weten we niet. We hopen wel dat de nieuwe eigenaren ons in ieder geval een vergoeding moeten geven.”

Eerlijk

Optimistisch stappen ze de rechtszaal binnen, maar na afloop van de lange zitting is de stemming bedrukt. Ze hebben er geen goed gevoel aan overgehouden. “Moet ik eerlijk zijn?”, reageert Stehr. “Ik geloof niet dat we dit gaan winnen.”