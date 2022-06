Oud-raadslid, schrijver en journalist Bernhard Harfsterkamp uit Winterswijk overleden

Harfsterkamp was een markante persoonlijkheid. Hij zat ruim tweeëntwintig jaar lang, tot december 2012, namens de PvdA in de gemeenteraad van Winterswijk. Misschien was hij nog wel bekender als verslaggever bij Achterhoek Nieuws, Aalten Vooruit en RTV Slingeland. Ook schreef hij veel over de natuur en de geschiedenis.



Volgens de plaatselijke PvdA-afdeling was Harfsterkamp al ‘veertig jaar een onmisbare hoeder en kennisdeler van de natuurlijke en landschappelijke waarden van onze gemeente’. Hij was onder andere als gids actief voor de vereniging voor veldbiologie KNNV in Winterswijk.



Het afscheid vindt vrijdag in kleine kring plaats.