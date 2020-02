Oud-wethouder Ben Kothuis (86) overleden

DOETINCHEM - Ben Kothuis, oud-wethouder (CDA) van financiën van de gemeente Doetinchem, is vrijdagavond overleden op 86-jarige leeftijd. Kothuis was wethouder van 1982 tot en met 1998.

Kothuis - oorspronkelijk afkomstig uit Lichtenvoorde - kwam vorig jaar maart nog in het nieuws. Hij maakte zich boos omdat het Watersnoodrampschilderij zoek was. Dit schilderij was in 1954 door de Zuid-Hollandse dorpen Middelharnis en Sommelsdijk geschonken aan Doetinchem. Dit omdat de Achterhoekse stad de helpende hand had geboden aan de twee dorpen tijdens de Watersnoodramp van februari 1953.

Het schilderij had 16 jaar op zijn wethouderskamer gehangen, vertelde Kothuis. En daarvoor had het onder zijn voorganger Bas Bos (eind 2018 op 99-jarige leeftijd gestorven) op dezelfde plek gehangen. Het schilderij kwam in de belangstelling omdat Adriënne Huizer (journaliste van Regio8) het plan opvatte een boek te schrijven over de band tussen Doetinchem en de Zuid-Hollandse dorpen. Toen werd duidelijk dat het schilderij niet meer op het stadhuis hing en zoek was.

‘Grote schande’

Een ‘grote schande’, zei de toen 85-jarige Kothuis, die nog een keer groot mét foto in de krant kwam. Hij voegde eraan toe dat Doetinchem slecht met zijn geschiedenis omging. Uiteindelijk kwam het schilderij - Gezicht over het Haringvliet op Middelharnis en Sommelsdijk - terecht. Het werk van Marius Richters stond in een container bij Van Dam maar het duurde even voor duidelijk was wélke container.

Kothuis was een man van cijfers en grafieken maar had ook wat met geschiedenis. Zo was hij na zijn pensioen vrijwilliger bij het Staring Instituut. En als wethouder zorgde hij ervoor dat er gelden vrijkwamen voor de bouw van de maquette van de Doetinchemse binnenstad, zoals die eruit zag voor de bombardementen van maart 1945. De maquette, gemaakt door Herbert Thomesen, staat in al zijn schoonheid nog altijd in het Stadsmuseum.

Gast Nieuwscafé

De oud-wethouder bleef ook op zijn oude dag een betrokken Doetinchemmer. Tot een jaar geleden was hij een graag geziene gast van het maandelijkse Nieuwscafé van De Gelderlander in De Gruitpoort.