Oude kantoorflat Groenlo in zes weken omgebouwd tot woningen voor Oekraïners

Plek voor 80 Oekraïense vluchtelin­gen in hartje Groenlo: verpleeg­sters­flat vanaf mei beschik­baar

GROENLO - Verpleegsterflat De Rank in hartje Groenlo wordt ingezet voor de langdurige opvang van vluchtelingen. Het plan is om de flat in mei van dit jaar klaar te hebben en in ieder geval tot september 2024 beschikbaar te stellen. In de flat is ruimte voor ongeveer 80 mensen, in eerste instantie uit Oekraïne.

29 maart