Ouders verwaarloosd jongetje op camping Winterswijk voor de rechter

WINTERSWIJK - De rechtbank in Zutphen beslist vandaag of de ouders van een ernstig verwaarloosde jongen langer vast moeten blijven zitten. De twee zijn eind juli aangehouden op een camping in Winterswijk. Het ongeveer 8-jarige jongetje was verwaarloosd en vermagerd. Hij werd door een campinggast gevonden, toen het jongetje 's nachts in zijn voortent naar eten en drinken zocht.

Na de aanhouding zijn de drie kinderen, het jongetje had twee zusjes, in een pleeggezin ondergebracht.

Volgens advocaat Volbeda van de vader van het jongetje wordt daar voor vrijlating van de ouders gepleit. ,,Er is geen reden om hen langer vast te houden’’, zegt Volbeda. ,,Er is geen kans op herhaling, de kinderen wonen in een pleeggezin.’’ Haar cliënt wordt volgende week ook op de hoogte gesteld van de gezondheidstoestand van het jongetje. Dat gebeurt door de voogd van de kinderen. Het Openbaar Ministerie wil nog niet dat de ouders worden vrijgelaten, omdat er nog meer onderzoek nodig is.

Het jongetje verbleef in juli met zijn ouders, twee zusjes en twee honden in een caravan op camping de Twee Bruggen in Miste bij Winterswijk. Het jongetje was 's nachts onder het zeil van de voortent van de buren naar binnen gekropen om iets te eten en te drinken te zoeken. Die campinggast waarschuwde de beheerder. Toen de politie kwam ging de moeder ervandoor, maar zij kon even later door de politie worden aangehouden.