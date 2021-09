Overal kunnen messen worden ingeleverd bij de politie, behalve in de Achterhoek en omgeving Arnhem

DOETINCHEM - In een poging het bezit van messen onder jongeren terug te dringen, is de overheid een landelijke campagne gestart om de steekwapens van straat te krijgen. Verdeeld over Nederland zijn tal van locaties aangewezen waar messen ingeleverd kunnen worden. Behalve in de Achterhoek en de regio Arnhem.

,,Het is inderdaad een landelijke actie, maar of een gemeente er ook daadwerkelijk aan mee doet is aan de gemeente zelf”, laat een woordvoerder van Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) weten. ,,Tot op heden hebben ruim 200 gemeenten zich aangemeld. Waarom de gemeenten in de Achterhoek en Twente niet meedoen, is hier niet bekend.”

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft daar wel een antwoord op. ,,Wij hebben enkele maanden geleden in Arnhem een wapen inleveractie gehad die erg succesvol is verlopen. In een kleine week tijd zijn er toen 170 wapens ingeleverd. Het ging daarbij niet alleen om steekwapens. Omdat deze actie zo kort geleden is geweest, hebben besloten om niet aan deze campagne mee te doen.”

In de gemeenten die wel meedoen, kunnen jongeren half oktober een week lang anoniem hun mes inleveren zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. De slogan die de overheid daarvoor bedacht heeft, is: ‘drop je knife en doe wat met je life’. Waar messen ingeleverd kunnen worden, is te zien op de speciaal daarvoor ingerichte website www.dropjeknife.nl.

Geen inleverpunten

Volledig scherm Verdeeld over Nederland doen ruim 200 van de 347 gemeenten mee aan de inleveractie. De Achterhoek en Twente doen in hun geheel niet mee. © CCV Wie een blik werpt op die site, ziet dat er in een bepaald deel van Nederland 0 inleverpunten zijn. Zowel in de Achterhoek als in Twente zijn namelijk geen punten te vinden. Opvallend, want ook in deze gebieden hebben in het verleden en recent incidenten plaatsgevonden waarbij ruziënde groepen naar een mes grepen.



Onder meer in Oost Gelre, waar pas geleden twee mensen gewond raakten bij een steekpartij. Eerder, in 2019, was het twee keer kort na elkaar raak in de gemeente Oude IJsselstreek. Die incidenten waren van dusdanige aard dat burgemeester Otwin van Dijk speciale bijeenkomsten belegde om dit soort zinloos geweld tegen te gaan.



Een verklaring waarom de Achterhoekse gemeenten geen inleverpunt hebben, is nog niet gegeven.

Ook Arnhem doet niet mee

Dat degelijke inleveracties wel nut hebben, blijkt in Arnhem. Hoeveel steekwapens er momenteel in Arnhem circuleren is moeilijk te zeggen. Maar bij de recente inleveractie werden een grote hoeveelheid steekwapens van straat gehaald. Daarbij ging het onder meer om dolken, zwaarden en machetes (hakmessen).

In Arnhem ligt het aantal geweldsincidenten met steek- en vuurwapens de laatste jaren rond de zeshonderd per jaar. ,,Dat was de aanleiding om begin juni de inleveractie in Arnhem te houden”, zegt de burgemeester. ,,Elk incident met een steekwapen is er één te veel. Natuurlijk maak ook ik me zorgen om de toename. Dat is de reden dat we daar niet alleen in deze week maar voortdurend aandacht voor vragen.”

In Arnhem ging de inleveractie gepaard met de campagne ‘Make my city proud’. ,,Die campagne loopt gewoon door. Wij willen jongeren wijzen op de gevaren van wapens en drugs. Dat doen we wijkgericht, maar ook op scholen. Onlangs ben ik bij de opening van het schooljaar van Leerpark Arnhem geweest in de zorgwijk Presikhaaf. Daar heb ik gesproken met leerkrachten en leerlingen over veiligheid in en rond de school. Veiligheid is in Arnhem een terugkerend thema.”

Actieplan Wapens en Jongeren

Ook bij de landelijke campagne is het inleveren gekoppeld aan een groter plan. In dit geval het in 2020 opgestelde Actieplan Wapens en Jongeren. In dit plan ligt de focus, naast het inleveren van steekwapens, ook op het creëren van bewustzijn en het tijdig in beeld brengen van risicogroepen.

Daarnaast is een wetsvoorstel in de maak om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden.

,,Een boete of een celstraf is echt niet nice”, waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid in de nieuwe campagne. Demissionaire ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) benadrukken dat het niet alleen strafbaar is om een wapen te dragen, maar dat het ook gevaarlijk kan zijn. Ruzies lopen bijvoorbeeld sneller uit op een steekpartij. ,,Een wapen dragen betekent te vaak: een wapen gebruiken. Zo loopt een woordenwisseling al snel uit op een steekpartij. Jongeren en wapens, die combinatie bannen we uit”, zegt Dekker.